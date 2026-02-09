Da keine Gründe für den Aktienhandel angegeben wurden, führt dies zu Spekulationen über die Managementtransaktionen. Diese können zu übertriebenen Ansichten über die Aktie führen - im positiven wie auch im negativen Fall. Aus dem Markt ist zu vernehmen, dass die Aktie aufgrund von Spekulationen über eine Dekotierung oder eine Abspaltung des Kakao-Geschäfts übers Ziel hinausgeschossen sei. Die Titelverkäufe weckten nun Zweifel an diesen Spekulationen.