Am Montag spielen bei Partners Group wohl auch gemeldete und veröffentlichte Managementtransaktionen eine Rolle. In der vergangenen Woche haben ein oder mehrere Mitglieder der Geschäftsleitung in drei Transaktionen Aktien im Wert von 6,5 Millionen Franken über Optionen verkauft. Dem gegenüber steht eine Transaktion über 1,3 Millionen Franken, bei der ein Geschäftsleitungsmitglied Aktien mittels Optionen erworben hat.