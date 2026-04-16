Momentan stehen die Titel bei rund 80 Franken, damit nahe einem Rekordhoch und über dem Konsens zum Kursziel: Die von AWP erfassten Analysten sehen den Preis je Aktie bei 72 Franken. Dieser Kurs bedeutet einen Rückfall gegenüber der aktuellen Notierung um 10 Prozent. Dennoch werden Anleger, die schon lange in Accelleron investiert sind, einen Kursgewinn verbuchen, sollte die Aktie tatsächlich auf 72 Franken zurückfallen. Denn seit Mitte 2025 ist sie um gut 70 Prozent gestiegen.