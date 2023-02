In den Jahren nach der Finanzkrise haben die Marktakteure ihre Wachstumserwartungen für schnell wachsende Firmen ständig nach oben geschraubt. Die Kurse von Wachstumsunternehmen wie Tesla, Uber und Shopify stiegen in der Folge zum Teil in schwindelerregende Höhen. Weniger wachstumsstarke Titel, etwa Value-Aktien wie Fedex, Kraft Heinz oder Philip Morris, hatten demgegenüber das Nachsehen. Unter Value-Aktien verstehen die meisten Börsianer Firmen mit einem soliden Geschäft bei gleichzeitig relativ tiefem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV).