Viele der von Bloomberg befragten Investoren gaben an, dass sie sich stark auf die Fremdkapitalmärkte verlassen werden, um ihre finanzielle Schlagkraft zu erhöhen. Analysten, die den Markt beobachten, warnen vor steigenden Kapitalkosten und einem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. Dies könnte das Lohnwachstum ankurbeln und in der Folge die Sanierungskosten deutlich erhöhen.