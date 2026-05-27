Die Papiere des ⁠schwedischen Autobauers springen in Stockholm um mehr als sieben Prozent nach oben. Der mehrheitlich ‌zum chinesischen Automobilhersteller Geely gehörende Konzern hat nach eigenen ‌Angaben von der US-Regierung die Genehmigung ​erhalten, weiterhin Fahrzeuge in die USA zu importieren und zu vertreiben. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hatte im Januar 2025 Regeln erlassen, die den Verkauf von Autos mit chinesischer Technologie oder von Herstellern mit massgeblichem ‌chinesischem Einfluss faktisch verbieten.

Die Experten des Finanzdienstleisters Citi werten die Erlaubnis als positiv für Volvos Geschäftsmodell. Sie erwarten jedoch keine Änderung der Konsensschätzungen, da Volvo weiterhin ​in den USA verkauft hatte, als die Entscheidung noch ​nicht gefallen war.

(Reuters)