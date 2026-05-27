Die Papiere des schwedischen Autobauers springen in Stockholm um mehr als sieben Prozent nach oben. Der mehrheitlich zum chinesischen Automobilhersteller Geely gehörende Konzern hat nach eigenen Angaben von der US-Regierung die Genehmigung erhalten, weiterhin Fahrzeuge in die USA zu importieren und zu vertreiben. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hatte im Januar 2025 Regeln erlassen, die den Verkauf von Autos mit chinesischer Technologie oder von Herstellern mit massgeblichem chinesischem Einfluss faktisch verbieten.
(Reuters)