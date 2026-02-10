Vor allem die Hauptmarke Gucci steckt in der ​Krise. Allein im vierten Quartal schrumpfte hier ‌der Umsatz um zehn Prozent. Es ‍war das zehnte Quartal in Folge mit sinkenden Erlösen. ​Die Schwierigkeiten begannen 2022, als die Entwürfe des langjährigen Stardesigners Alessandro Michele aus der Mode kamen. Seither stehen bei ‌Investoren insbesondere die hohe Verschuldung ⁠und die rückläufige Ertragskraft bei Kering ‌im Fokus. «Es geht jetzt darum, die Marken weltweit wieder begehrlich zu machen», ‍sagte die JPMorgan-Analystin Chiara Battistini. Neben Gucci zählt Kering unter anderem auch Bottega Veneta, Balenciaga ​und Yves Saint Laurent zu seinem Portfolio.