Die Kering-Aktie fiel zeitweise mit fast zehn Prozent Abschlag auf den tiefsten Stand seit 2017, womit sich der Abwärtstrend der vergangenen Monate und Jahre fortsetzte. 2024 hat das Papier bislang ein Fünftel an Wert eingebüsst, in den vergangenen drei Jahren hat der Aktienkurs sich halbiert. In deren Sog gaben auch Richemont und Swatch an der hiesigen Börse vorerst nach, ehe sich die Titel erholten und am späten Mittwoch Morgen unverändert notieren.