Zudem warnte Finanzchefin Armelle Poulou vor Belastungen infolge geplanter Investitionen. «Wir werden langfristig weiterhin in unsere Marken investieren», kündigte die Managerin von Kering am Donnerstag an. «Wir glauben, dass das die richtige Strategie ist, um das Wachstum unserer Marken langfristig zu sichern.» Das werde aber die Margen 2024 schmälern. Vor allem im ersten Halbjahr sei mit einem Rückgang zu rechnen.