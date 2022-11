Der Saron notiert aktuell bei 0,47 Prozent nahe am Zinsniveau der Schweizerischen Nationalbank (SNB) von 0,50 Prozent. Die Saron-Hypothek erhält man bei guter Bonität unter 1 Prozent, ansonsten für Zinsen um 1,5 Prozent. Wenn die SNB allerdings wie weitherum erwartet die Zinsen im Dezember um 0,5 Prozentpunkte erhöht, wird sich in der Folge auch der Zins für eine Saron-Hypothek in dieser Umfang verteuern. Wie sich die Leitzinsen wiederum 2023 entwickeln werden, ist noch nicht so klar. Eine hartnäckig hohe Inflation könnte das Zinsniveau weiter ansteigen lassen.