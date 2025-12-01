Das Unternehmen habe ein Gebot von Percussion Petroleum finanziell abgesichert, das jedoch nicht erfolgreich gewesen sei. Auch Konkurrenten wie Vitol und der Hedgefonds Citadel haben in den vergangenen Jahren in die US-Öl- und Gasförderung investiert. Gunvor investiert eigenen Angaben zufolge seit 2012 in den US-Handel und die Energieinfrastruktur und hat dort ein Portfolio mit einem Unternehmenswert von mehr als vier Milliarden Dollar.