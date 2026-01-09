Die Papiere können sich damit wieder etwas vom Taucher in der zweiten Jahreshälfte 2025 erholen. Bedingt durch die anhaltende Schwäche im Markt und die steigende Konkurrenz aus China waren die Papiere bis Mitte November auf knapp 10 Franken abgestürzt. Seit Dezember zeigen die Papiere wieder einen klaren Aufwärtstrend, wenn auch auf einem sehr tiefen Niveau.
Der zuständige ZKB-Analyst geht davon aus, dass der Vertrag mit dem bestehenden Hauptkunden abgeschlossen wurde. Diese Einschätzung teilen auch die Analysten der UBS. Die Verlängerung unterstreiche daher das «Commitment des Kunden gegenüber Gurit», schreibt die ZKB weiter. Insbesondere die Sorgen um die Konkurrenz aus China würden damit etwas gemildert.
Positiv sei laut der UBS zudem, dass Gurit erstmal seine OptiCore-Technologie im Rahmen eines Grossauftrags liefern konnte. Eine Trendwende sehen die Analysten aber bisher nicht. So bestätigte die ZKB ihre Einstufung mit «Untergewichten» und die UBS bleibt bei «Neural».
(AWP)