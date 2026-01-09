Die Papiere können sich damit wieder etwas vom Taucher in der zweiten Jahreshälfte 2025 erholen. Bedingt durch die anhaltende Schwäche im Markt und die steigende Konkurrenz aus China waren die Papiere bis Mitte November auf knapp 10 Franken abgestürzt. Seit Dezember zeigen die Papiere wieder einen klaren Aufwärtstrend, wenn auch auf einem sehr tiefen Niveau.