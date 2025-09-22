Der 55-Jährige verfüge über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in leitenden Finanzfunktionen bei multinationalen Konzernen, Private-Equity-Gesellschaften und Familienunternehmen, hiess es. Sein Schwerpunkt habe auf Unternehmenstransformationen, Restrukturierungen, Übernahmen und strategischem Wachstum gelegen. Zuletzt war Bernhardt Finanzchef der KWC Group.
Gurit mit Sitz in Wattwil stellt Verbundwerkstoffe und technische Lösungen für Branchen wie Windenergie, Marine und Bau her. Das Unternehmen unterhält Standorte in Europa, Asien, Amerika und Ozeanien.
(AWP)