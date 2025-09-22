Der 55-Jährige verfüge über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in leitenden Finanzfunktionen bei multinationalen Konzernen, Private-Equity-Gesellschaften und Familienunternehmen, hiess es. Sein Schwerpunkt habe auf Unternehmenstransformationen, Restrukturierungen, Übernahmen und strategischem Wachstum gelegen. Zuletzt war Bernhardt Finanzchef der KWC Group.