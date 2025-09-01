Gurit hat einen mehrjährigen Vertrag zur Lieferung von Corecell-Strukturschaumkernen für die Unterwasserindustrie abgeschlossen. Zur Umsetzung eröffnet das Unternehmen eine neue Produktions- und Distributionsstätte nahe Brisbane in Australien.
Gurit plane, die derzeitige Distributionsanlage an den neuen Standort zu verlegen, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Der Vertrag soll innerhalb von fünf Jahren niedrige bis mittlere zweistellige Millionenumsätze in Schweizer Franken generieren.
Corecell ist ein Strukturschaummaterial, das in den 1980er-Jahren von Gurit entwickelt und seither mehrfach verbessert wurde.
(AWP)