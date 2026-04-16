Verdoppelung bei Manufacturing Solutions

Im grössten Bereich Wind Materials stieg der Umsatz im fortgeführten Geschäft um 6,8 Prozent auf 40,5 Millionen Franken. Die Geschäftsentwicklung habe die Erwartungen übertroffen, hiess es. Dies sei vor allem auf die anhaltend hohe Nachfrage der westlichen OEM-Kunden zurückzuführen. Das nicht fortgeführte Windgeschäft schrumpfte hingegen auf 0,9 Millionen Franken von 19,3 Millionen Franken im Vorjahresquartal.