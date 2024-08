Die Verkäufe bei Gurit gingen in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres um 12,7 Prozent auf 213,56 Millionen Franken zurück, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Wie schon in den Vorquartalen wurde das Ergebnis stark durch Währungseinflüsse belastet. In Lokalwährungen liegt das Umsatzminus bei 8,8 Prozent.