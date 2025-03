Die strategische Neuausrichtung und die damit verbundenen Massnahmen hätten sich auf das Finanzergebnis 2024 ausgewirkt, schrieb das Ostschweizer Unternehmen in einer Mitteilung am Montag. Der Betriebsgewinn EBIT lag demnach bei minus 7,3 Millionen Franken. Im Jahr davor betrug der EBIT noch plus 20,3 Millionen Franken.