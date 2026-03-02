Im Jahresverlauf 2025 habe sich die Situation teilweise aufgehellt, unter anderem gestützt durch eine Belebung der Nachfrage im Windenergiemarkt, schrieb Gurit. Für das laufende Jahr werde mit einem Anstieg des Nettoumsatzes aus fortgeführten Aktivitäten im mittleren einstelligen Prozentbereich bei konstanten Wechselkursen und eine Verbesserung der bereinigten operativen Ergebnismarge gegenüber 2025 gerechnet.