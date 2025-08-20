Viel grösser seien die indirekten Folgen gewesen: Kunden hätten ihre Bestellungen reduziert, da sie einen Teil ihrer Produktion verlagern mussten oder planten. Zudem seien Investitionen verschoben worden. Gurit schätzt, dass dies sowohl auf den Umsatz im Bereich Marine, Industrie und im Bereich Wind Manufacturing einen hohen einstelligen Einfluss hatte mit einem entsprechenden Gewinnrückgang.