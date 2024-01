Definition hin oder her: Unter den 15 Dividendenaristokraten in der Schweiz hat Swiss Life das stärkste Dividendenwachstum in den letzten zehn Jahren, wie cash.ch hier berichtet hat. Und jetzt erhöht Berenberg das Kursziel für Swiss Life von 621 auf 685 Franken und belässt die Einstufung auf "Buy". Das implizite Aufwärtspotenzial beträgt 11 Prozent.