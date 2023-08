Patienten in Deutschland könnten ihr E-Rezept zwar deutlich vereinfacht in stationären Apotheken einlösen, hiess es. Der volldigitale Weg direkt vom Arzt via App über eine Versandapotheke sei dagegen nach wie vor kompliziert, erklärte ein Sprecher von DocMorris im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Gemessen an allen Versicherten in Deutschland nutzten daher nur eine «verschwindend kleine» Zahl die entsprechende App.