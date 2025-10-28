Die Verzinsung schwankt denn auch über die Zeit hinweg und unterscheidet sich von Einrichtung zu Einrichtung, wie das im September erschienene Pensionskassenjahrbuch des Beratungsunternehmens PPCmetrics darstellt. So habe der Satz im Jahr 2024 durchschnittlich 4,19 Prozent betragen, nach 2,16 Prozent im Jahr 2023; und die Spanne zwischen den Kassen habe 2024 von 1,25 Prozent bis in den zweistelligen Prozentbereich gereicht - wobei eine Mehrheit die Verzinsung zwischen 2,50 Prozent und 5,05 Prozent angesetzt habe. Insgesamt sei wiederum «ein wesentlicher Teil der positiven absoluten Rendite von durchschnittlich plus 7,61 Prozent mit einer Verzinsung deutlich über dem BVG-Mindestzins an die aktiven Versicherten weitergegeben» worden, schreiben die Experten von PPCMetrics.