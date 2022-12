Der Grund, dass der SMI-Titel Richemont auf eine Vier-Wochen-Performance von 18 Prozent kommt, liegt auch am gestiegenen Anlegervertrauen in das Unternehmen. Die Halbjahreszahlen, die Richemont vor knapp einem Monat publizierte, sind am Markt positiv angekommen. Die so genannten "Maisons" von Richemont sind durchs Band hindurch Luxusmarken, die sich auch in einem Abschwung gut verkaufen dürften.