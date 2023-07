Wie arbeitet CL0p?

Cl0p bietet "Ransomware-as-a-Service" an. Die Gruppe vermietet ihre Expertise und Schadsoftware an andere Cyber-Kriminelle. Im Gegenzug erhält sie einen Anteil an der Beute. Die Gruppe hat sich auf sogenannte Ransomware spezialisiert. Diese Software verschlüsselt die Daten des Opfers. Um an das Passwort für die Entschlüsselung zu gelangen, müssen diese dann ein Lösegeld (englisch: Ransom) zahlen.