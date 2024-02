Vor diesem Hintergrund griffen Investoren auch bei Werten aus dem Kryptowährungssektor und bei Unternehmen, die sich mit der Bitcoin & Co zugrundeliegenden Blockchain-Technologie befassen, beherzt zu. So stiegen die Papiere von Coinbase, Riot, Marathon und Bitfarms im vorbörslichen US-Handel um bis zu zehn Prozent. Die Titel der deutschen Bitcoin Group, die eine Kryptowährungsbörse betreibt, gewannen in der Spitze 9,5 Prozent. Die Titel der US-Softwarefirma MicroStrategy, die mit der Bekanntgabe des Kaufs weiterer 3000 Bitcoin die aktuelle Krypto-Rally mitbefeuert, rückten vorbörslich gut sechs Prozent vor. Das Unternehmen hat bereits Milliarden in Cyber-Devisen investiert.