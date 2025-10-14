Der zu eskalieren drohende Handelsstreit der USA mit China habe die Stimmung merklich getrübt, hiess es von Händlern. Zwar signalisierten beide Seiten Gesprächsbereitschaft, aber die Anleger zeigten sich trotzdem verunsichert. Denn am Berichtstag traten wechselseitig Hafengebühren in Kraft, und China betonte, den Handelsstreit bis zum Ende ausfechten zu wollen. Dazu kam, dass beim US-Shutdown ein Ende weiterhin nicht in Sicht ist. Damit fehlten den Marktteilnehmern und der US-Notenbank wegen nicht veröffentlichter Konjunkturdaten Orientierungsmarken. Derweil ging in den USA die Berichtssaison mit guten Zahlen der Grossbanken los. Diese wurden aber nicht alle gleich gut aufgenommen.