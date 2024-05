Der UBS zufolge steht man der Übernahme von Vodafone Italy in Schweizer Anlegerkreisen zuversichtlicher gegenüber als in ausländischen Anlegerkreisen. Letztere seien um einiges zurückhaltender, berichtet die Grossbank. Dennoch preist sie die Swisscom-Aktie mit einem 12-Monats-Kursziel von 590 Franken zum Kauf an.