Das Land werde in diesem Jahr 7 Billionen Dollar ausgeben, aber nur 5 Billionen Dollar einnehmen. Angesichts von Zinszahlungen und der Fälligkeit bestehender Kredite «bedeutet dies, dass man Schuldtitel in Höhe von 12 Billionen Dollar begeben muss», so Dalio, ohne einen genauen Zeitrahmen zu nennen. «Der Weltmarkt hat nicht mehr dieselbe Nachfrage nach diesen Schuldtiteln, und das schafft ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage», sagte er. Die massive Kreditaufnahme sei auf die «menschliche Natur» zurückzuführen.