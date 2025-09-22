Die Vereinigten Staaten seien nicht in der Lage, die uferlosen Ausgaben zu senken, was die globale Währungsordnung in Gefahr bringe, sagte der Gründer von Bridgewater Associates Ende letzter Woche auf dem FutureChina Global Forum in Singapur. «Wir sehen die Bedrohung für die Währungsordnung», sagte Dalio auf einer Podiumsdiskussion. «Andere Faktoren werden zusammen bestimmen, ob wir das Ende des gesamten US-Imperiums erleben.»
Der Investor hat seit Langem vor dem Risiko einer unkontrollierten Verschuldung gewarnt und betont, dass Politiker beider Lager in Washington zögerlich gewesen seien, die wachsenden fiskalischen Probleme anzugehen. Dalio erklärte, dass die USA ihre Ausgaben «aus verschiedenen Gründen nicht zurückfahren» könnten.
Das Land werde in diesem Jahr 7 Billionen Dollar ausgeben, aber nur 5 Billionen Dollar einnehmen. Angesichts von Zinszahlungen und der Fälligkeit bestehender Kredite «bedeutet dies, dass man Schuldtitel in Höhe von 12 Billionen Dollar begeben muss», so Dalio, ohne einen genauen Zeitrahmen zu nennen. «Der Weltmarkt hat nicht mehr dieselbe Nachfrage nach diesen Schuldtiteln, und das schafft ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage», sagte er. Die massive Kreditaufnahme sei auf die «menschliche Natur» zurückzuführen.
Sein Mitdiskutant, Ng Kok Song, Gründungspartner von Avanda Investment Management, stimmte zu, dass das Defizit und andere Probleme die Stärke und Vorherrschaft des Dollar gefährdeten. Dalio gab an, dass die Regierung von Präsident Donald Trump, einschliesslich des Finanzministers Scott Bessent, «bestimmte Massnahmen» ergreife, um das Problem anzugehen, ohne jedoch Details zu nennen.
«Im Gespräch mit Minister Bessent und Leuten in der Regierung gibt es eine grössere Erkenntnis über diese Probleme und eine weitaus stärkere Produktivität, um mit ihnen umzugehen, als es vorher der Fall war», sagte Dalio. Ng fügte hinzu, dass auch Grossbritannien, Frankreich und China mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hätten. «Die USA haben den Kipppunkt erreicht», so Ng. «Wir wissen nicht, wann die Krise ausbrechen wird.»
Dalio sagte überdies, dass alle Währungen Schwierigkeiten haben würden, ihre Rolle als Wertaufbewahrungsmittel zu behalten. «Wir sehen, dass Nicht- Fiat-Währungen zur Wertanlage werden», sagte er und verwies auf Vermögenswerte wie Gold und Krypto-Assets.
