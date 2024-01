Qube hat in den letzten zwei Wochen seine Wetten gegen deutsche Blue Chips von Volkswagen bis Rheinmetall aufgestockt, und unter anderem eine 121 Millionen Euro schwere Short-Position in Deutsche Bank bekanntgegeben, wie Daten zeigen, die Bloomberg aus offiziellen Unterlagen zusammengestellt hat. Qube hat damit die grösste Short-Position in deutschen Aktien.