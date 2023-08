Eine Reihe von Hedgefonds haben damit begonnen, Aktien aus erneuerbaren Energien leerzuverkaufen. Sie wetten darauf, dass die staatlichen Klimaanreize schuldenabhängige grüne Unternehmen in den Abgrund stürzen werden, indem sie die Inflation anheizen und noch höhere Zinsen auslösen. Renaud Saleur, CEO der in Genf ansässigen Anaconda Invest, geht davon aus, dass die enormen Geldsummen, die durch den Inflation Reduction Act (IRA) in die US-Wirtschaft gepumpt werden, das Leben vieler Unternehmen, denen es helfen sollte, auf kurze Sicht sogar noch schwerer machen werden.