Die höheren Preise trieben den Umsatz erwartungsgemäss massiv in die Höhe. Er stieg um 57 Prozent auf 7,29 Milliarden Franken. Das Unternehmen verdient allerdings nicht an den Rohstoffpreisschwankungen, sondern am verarbeiteten Volumen über einen festen Aufschlag. Bei dem sogenannten Kosten-Plus-Modell gibt Barry Callebaut die Rohstoffkosten in der Regel direkt an die Kunden weiter.