Der National- und der Ständerat waren knapp, aber doch mehrheitlich für das Vorhaben. Die cash-Leserschaft äussert sich anders: 56 Prozent sagen Nein zur Individualbesteuerung beziehungsweise Abschaffung der Heiratsstrafe, 32 Prozent sagen Ja und 12 Prozent sind unentschlossen, so das Resultat der cash-Umfrage, an der über 3800 Leserinnen und Leser teilgenommen haben und die am letzten Dienstag aufgeschaltet wurde.