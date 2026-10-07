Bei Komax trifft schliesslich eine seit dem Jahr 2024 um über 25 Millionen Franken gesenkte Kostenbasis ebenfalls auf wieder steigende Aufträge. Im ersten Halbjahr 2026 betrug der Anstieg der Aufträge 12,2 Prozent, das «Book-to-Bill»-Verhältnis lag bei 114 Prozent. Die Helvetische Bank rechnet deshalb in diesem und im nächsten Jahr mit einer überproportionalen Gewinnerholung. Bei Komax war die Kursentwicklung durchmischt: Nachdem die Aktie im Jahresverlauf bis Juli fast 40 Prozent an Wert verlor, liegt sie nun fast 30 Prozent über dem Stand von Anfang Jahr.