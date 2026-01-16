Der Konsumgüterkonzern Henkel stärkt sein Geschäft rund um Klebstoffe mit einem ‌Zukauf ‌in der Schweiz. Der Konzern habe eine Vereinbarung zur Übernahme der in der Schweiz ansässigen ATP ​Adhesive Systems von Arsenal Capital Partners ‌unterzeichnet, teilten die Düsseldorfer ‌am Freitag mit.

ATP stellt Spezialtapes her, die unter anderem in der Automobil- und Elektronikbranche sowie der Medizin und der Bauindustrie zum ⁠Einsatz kommen. Das Unternehmen beschäftigt rund 700 Menschen und fuhr 2025 einen Umsatz von rund 270 ​Millionen Euro ein. «Diese Übernahme wird ‌das Wachstum in unserem Unternehmensbereich ‍Adhesive Technologies (..) weiter beschleunigen», sagte Henkel-Chef Carsten Knobel. Zum ​Kaufpreis machten die Unternehmen keine Angaben.

Die Klebstoffsparte mit Marken wie Loctite, Pattex oder Pritt zeichnet für ‌rund die Hälfte des ⁠Jahresumsatzes Henkels verantwortlich. 2024 waren ‌es rund elf Milliarden Euro, insgesamt lag der Umsatz bei ‍21,6 Milliarden Euro. Zweites Standbein Henkels ist das Geschäft mit Konsumartikeln wie Wasch- und ​Reinigungsmitteln sowie Haar- und Körperpflegeprodukten.

