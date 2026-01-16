ATP stellt Spezialtapes her, die unter anderem in der Automobil- und Elektronikbranche sowie der Medizin und der Bauindustrie zum ⁠Einsatz kommen. Das Unternehmen beschäftigt rund 700 Menschen und fuhr 2025 einen Umsatz von rund 270 ​Millionen Euro ein. «Diese Übernahme wird ‌das Wachstum in unserem Unternehmensbereich ‍Adhesive Technologies (..) weiter beschleunigen», sagte Henkel-Chef Carsten Knobel. Zum ​Kaufpreis machten die Unternehmen keine Angaben.