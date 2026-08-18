«Jeder, der sich die Regale mit Bauklebstoffen in einem Baumarkt oder Einzelhandelsgeschäft für Heimwerkerbedarf angesehen hat, konnte erkennen, dass eine Fusion von Loctite und Liquid Nails ein schlechtes Geschäft für die Amerikaner wäre», erklärte Daniel Guarnera, Direktor des Bureau of Competition der FTC. «Diese geplante Übernahme drohte, die Kosten eines entscheidenden Produkts für den Bau und die Instandhaltung von Häusern in den gesamten Vereinigten Staaten in die Höhe zu treiben.»