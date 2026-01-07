Eine Einigung könne es binnen Wochen geben, die Gespräche könnten aber auch ​noch scheitern, meldete die Agentur ‌Bloomberg am Mittwoch ‌unter Berufung auf Insider, die vom Interesse von Henkel an Olaplex berichteten. Olaplex ist an der Börse aktuell rund 900 Millionen Dollar wert. Das Unternehmen verkauft Shampoos, Spülungen und ⁠andere Produkte zur Reparatur von geschädigtem Haar.