Der Auftragseingang von Januar bis September lag mit 3,56 Milliarden Euro 77 Prozent über dem ‌Niveau des Vorjahreszeitraums. Darunter waren Eurofighter-Radare sowie Grossaufträge für die Zielerfassungssysteme des Schützenpanzers Puma und des Radpanzers Schakal. Damit hat das Orderbuch des Optronik- und ​Sensor-Spezialisten aus Taufkirchen bei München nun ein Volumen ​von 10,37 Milliarden Euro. Der Auftragsbestand auf ​Rekordniveau gebe dem MDax-Konzern die Planungssicherheit, Technologie und Kapazitäten auszubauen, erklärte Finanzvorstand Christian Ladurner.