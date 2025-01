Jefferies-Analyst Edison Lee sieht vor allem die schwachen iPhone-Verkäufe als Problem, besonders in China. Laut unabhängigen Untersuchungen sank der iPhone-Absatz dort im Dezemberquartal um 18,2 Prozent, während die globalen Verkäufe im letzten Quartal 2023 um etwa 5 Prozent zurückgingen. «US-Konsumenten halten KI in Smartphones noch nicht für nützlich», so Lee. Daher sei es unwahrscheinlich, dass KI kurzfristig einen neuen Aufwärtszyklus auslöst.