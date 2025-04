Der Kläger verlangte Schadensersatz in Höhe von mehr als 1,3 Milliarden Dollar mit der Begründung, dass Puech seinen Teil der Vereinbarung nicht eingehalten habe. Puechs Anwalt behauptet jedoch, sein Mandant sei nicht an dem Geschäft beteiligt gewesen. Gregoire Mangeat, der Puech seit letztem Jahr zusammen mit Fanny Margairaz vertritt, bestreitet «vehement», dass sein Mandant in irgendeiner Weise an dem Verkauf beteiligt war oder überhaupt davon wusste, bis er davon in der Presse las. Die katarischen Behörden lehnten es ebenfalls ab, sich zu der Klage zu äussern. Erschwerend kommt hinzu, dass nicht klar ist, ob Puech die Aktien hätte verkaufen können, selbst wenn er es gewollt hätte.