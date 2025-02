Grosszügiger Bonus

Hermès beabsichtigt, für das vergangene Jahr eine Dividende in Höhe von 26 Euro je Aktie zu zahlen - die höchste Dividende, die das Unternehmen je erhalten hat - einschliesslich einer Sonderausschüttung in Höhe von 10 Euro je Aktie. Der Plan muss noch von den Aktionären auf der Jahreshauptversammlung am 30. April genehmigt werden.