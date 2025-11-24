Die Gruppe will im kommenden Jahr verschiedene strategische Investitionen vornehmen, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und das Unternehmen für die Zukunft fit zu halten, wie es heisst. Die strukturellen Nachfragetreiber, wie die Energiewende, die Dekarbonisierung, die Netzerneuerung sowie das zügige Aufkommen von Rechenzentren, sind weiterhin intakt. Selbst R&S sieht ein positives Momentum in den Märkten, was sich am Bestellungsbestand von über 320 Millionen Franken per Ende Oktober zeige. Somit könnten die Käufe auch als Zeichen der Zuversicht getätigt worden sein.