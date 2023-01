Die chinesische Zentralbank sei nicht die einzige Käuferin von Gold, wie der bekannte Rohstoffstratege festhält. Auch Indien, Russland und die Türkei seien in den letzten Jahren immer wieder als Käufer des Edelmetalls in Erscheinung getreten. Mit einem Goldschatz im Umfang von 2000 Tonnen ist die People's Bank of China weltweit auf den siebten Rang aufgestiegen. Mit gerade einmal 3 Prozent an den gesamten Währungsreserven liegt der Goldanteil Chinas weiterhin weit unter dem Durchschnittswert aller Zentralbanken von 13 Prozent.