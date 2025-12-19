Die US-Ratingagentur S&P Global Ratings stufte die langfristige Kreditwürdigkeit von Renault ​auf BBB- hoch. Grundlage ‌dieser Einschätzung sei, ‌dass es dem Autobauer dank Verbesserungen in seinem Modellangebot und bei den Kosten in den vergangenen beiden Jahren trotz der schwierigen ⁠Bedingungen auf dem europäischen Markt gelingen dürfte, ausreichend Geld zu erwirtschaften, teilte S&P mit.

Das ​Angebot unterschiedlicher Antriebsvarianten stelle ein stabiles ‌Volumen sicher, obwohl ‍die Elektrifizierung in den einzelnen Ländern unterschiedlich rasch ​vorankomme, hiess es weiter. Renault werde wohl Umsatzrenditen von ungefähr sechs Prozent einfahren. Der französische ‌Autobauer war im ⁠April 2020 auf Schrottniveau herabgestuft worden, ‌nachdem sich die finanzielle Lage nach dem Fall des ‍ehemaligen Konzernchefs Carlos Ghosn eingetrübt hatte.

(Reuters)