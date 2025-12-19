Die US-Ratingagentur S&P Global Ratings stufte die langfristige Kreditwürdigkeit von Renault auf BBB- hoch. Grundlage dieser Einschätzung sei, dass es dem Autobauer dank Verbesserungen in seinem Modellangebot und bei den Kosten in den vergangenen beiden Jahren trotz der schwierigen Bedingungen auf dem europäischen Markt gelingen dürfte, ausreichend Geld zu erwirtschaften, teilte S&P mit.
Das Angebot unterschiedlicher Antriebsvarianten stelle ein stabiles Volumen sicher, obwohl die Elektrifizierung in den einzelnen Ländern unterschiedlich rasch vorankomme, hiess es weiter. Renault werde wohl Umsatzrenditen von ungefähr sechs Prozent einfahren. Der französische Autobauer war im April 2020 auf Schrottniveau herabgestuft worden, nachdem sich die finanzielle Lage nach dem Fall des ehemaligen Konzernchefs Carlos Ghosn eingetrübt hatte.
(Reuters)