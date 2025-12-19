Das ​Angebot unterschiedlicher Antriebsvarianten stelle ein stabiles ‌Volumen sicher, obwohl ‍die Elektrifizierung in den einzelnen Ländern unterschiedlich rasch ​vorankomme, hiess es weiter. Renault werde wohl Umsatzrenditen von ungefähr sechs Prozent einfahren. Der französische ‌Autobauer war im ⁠April 2020 auf Schrottniveau herabgestuft worden, ‌nachdem sich die finanzielle Lage nach dem Fall des ‍ehemaligen Konzernchefs Carlos Ghosn eingetrübt hatte.