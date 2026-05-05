Der Barclays-Analyst teilt diese Prognose und hebt sowohl die kurzfristigen als auch die langfristigen Wachstumsannahmen deutlich an. Für das laufende Jahr erhöht er das Wachstum von +3 auf +7 Prozent für das zweite Quartal 2026. Ab 2029 rechnet er aufgrund mehrerer Markteinführungen von Biosimilars ebenfalls mit deutlich höheren Wachstumsraten und sieht damit das von Saynor skizzierte «goldene Jahrzehnt» greifbar. Auch für die Übergangsphase bis dahin erwartet Barclays ein stärkeres Wachstum als bislang unterstellt.