Die florierende Nachfrage nach Rechenzentren gibt dem grössten deutschen ‌Baukonzern Hochtief ⁠Rückenwind. Der Dax-Neuling erhöhte am Montag seine ⁠Gewinnprognose. Hochtief erwarte nun 2026 einen operativen Konzerngewinn von ‌1,025 bis 1,1 Milliarden ‌Euro, teilte die Tochter ​des spanischen Infrastruktur-Konzerns ACS mit. Dies entspreche einer Steigerung von rund 30 bis 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zuvor hatten die ‌Essener eine Spanne von 950 Millionen Euro bis 1,025 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.