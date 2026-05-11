Der um Sondereffekte bereinigte Konzerngewinn legte im ersten Quartal im Jahresvergleich um knapp 30 Prozent auf 217 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen in Essen mitteilte. Im laufenden Jahr rechnet Hochtief dank eines guten Auftragsbestands weiter mit einem bereinigten Nettogewinn von 950 Millionen bis 1,025 Milliarden Euro. 2025 war der bereinigte Gewinn um 26,3 Prozent auf 789,3 Millionen Euro gestiegen.