Der Auftragsbestand kletterte bis Ende März um 13 Prozent auf 58,7 Milliarden Euro. Der spanische Hochtief-Chef Juan Santamaría bestätigte die Prognose, wonach der operative Konzerngewinn im Geschäftsjahr um bis zu zehn Prozent auf 560 bis 610 Millionen Euro steigen soll. Der Manager will die Aktivitäten des Konzerns in den Märkten für Hightech, digitale Infrastruktur und in den Geschäften rund um die Energiewende ausbauen.