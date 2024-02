«Wir sehen enorme Möglichkeiten für den Konzern und sind sehr gut aufgestellt, um diese zu nutzen», sagte Unternehmenschef Juan Santamaría Cases. Das Unternehmen erziele sowohl in seinen traditionellen Kernaktivitäten als auch in mehreren Hightech-Infrastrukturmärkten ein starkes Wachstum. Zudem gewinne der Konzern Projekte in Bereichen wie Energiewende, neue Mobilität und Digitalisierung.