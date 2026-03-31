Für den seit März 2025 amtierenden Unilever-Chef Fernando Fernandez wäre die Transaktion ein Befreiungsschlag. Denn obwohl die Lebensmittelsparte hohe Margen abwirft, hinkt ihr Umsatzwachstum hinter dem der Sparten für Körperpflege und Kosmetik zurück. Dies belastet das Ziel des Konzerns, ‌den Gesamtumsatz um vier bis sechs Prozent zu steigern. Unilever steht seit Jahren unter dem Druck von Investoren, sich von Lebensmittelmarken zu trennen. Dieser Druck nahm zu, nachdem 2022 bekannt wurde, dass der aktivistische Investor Nelson Peltz eine Beteiligung an dem Unternehmen ​aufgebaut hatte. Im vergangenen Jahr hatte Fernandez bereits die milliardenschwere Eiscreme-Sparte mit Marken wie Ben & ​Jerry's und Magnum abgespalten. In den Bereichen Schönheit und Körperpflege verfügt Unilever ​über Marken wie Axe, Rexona und Dove, die unter anderem mit Produkten von Henkel oder Beiersdorf konkurrieren.